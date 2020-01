তানোরের হরিপুর স্কুল সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের কামারগাঁ ইউপির হরিপুর দ্বিতীয় উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা (পর্ষদ) কমিটির সভাপতি আব্দুল লতিবের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা জানান, বিগত ২০১৮ সালে বিদ্যালয়ের সভাপতি মনোনিত করতে ভোট গ্রহণ করা হয় এতে অংশগ্রহণ করেন শফিকুল ইসলাম, আব্দুল লতিব ও বাশাদ আলী। অভিভাবকদের ভোটে শফিকুল ইসলাম প্রথম, বাশাদ আলী দ্বিতীয় ও আব্দুল লতিব তৃতীয় হয়। কিšত্ত বড় অঙ্কের আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ফলাফল স্থগিত করে গোপণে আব্দুল লতিবকে সভাপতি করা হয়। সরেজমিন অনুসন্ধান করা হলে এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছেন অভিভাবক মহল।

স্থানীয় অভিভাবক মহলের অভিযোগ, আব্দুল লতিব সভাপতি হবার পর নানা কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও পাঠদান ব্যাহত হতে শুরু করেছে। তারা বলেন, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধিকে মাইনাস করে গোপণে বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ বিঘা ফসলী জমি ইজারা, বিদ্যালয়ের গাছ বিক্রি ইত্যাদি খাত থেকে আয়কৃত অর্থ বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিয়ে সভাপতি আতœসাৎ করেছে। অথচ প্রতিবিঘা জমির প্রতি বছর ইজারা মূল্য ১০ হাজার টাকা ধরা হলেও প্রতিবছর জমির ইজারা থেকে ৩ লাখ টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা থাকার কথা তাহলে তহবিলে তেমন কোনো অর্থ জমা নাই কেন ? এই টাকা গেলো কোথায় ? তার কোনো জবাব নাই সভাপতির কাছে। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সভাপতি তার পচ্ছন্দের প্রার্থী সহকারী শিক্ষক লহির উদ্দিনের কাছে থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে তাকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা করছেন বলেও ব্যাপক গুঞ্জন বইছে।

স্থানীয়রা এসব বিষয় গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য দূর্নীতি দমন কমিশন (দুদুক) উপ-পরিচালক, রাজশাহী জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এবিষয়ে জানতে চাইলে হরিপুর দ্বিতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল লতিব এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, একটি বিশেষ মহল প্রতিষ্ঠানের সুনামক্ষুন্ন তার মানহানী করতে এসব মিথ্যা প্রচারণা করছে। তিনি বলেন, আয়-ব্যয়ের হিসেব আছে কি না এটা অপনাদের (সাংবাদিক) দেখার বিষয় নয় এটা দেখবেন কর্তৃপক্ষ। এব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, নিয়োগ বিষয়ে তার করনীয় কিছু নাই এটা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির বিষয়। এব্যাপারে তানোর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম বলেন, এসব বিষয়ে তিনি এখানো কোনো লিখিত অভিযোগ পাননি। তিনি বলেন, যেহুতু অভিযোগ উঠেছে সেহুতু এসব বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।#

