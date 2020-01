শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার পেলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদার

আর কে আকাশ, পাবনা প্রতিনিধি : শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ, ঢাকা থেকে শেরে-বাংলা স্মৃতি পদক-২০১৯, অনন্যা সোস্যাল ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড (স্বর্ণ পদক)-২০১৯ এবং বাংলাদেশ নেপাল ফেন্ডশীপ অ্যাওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলাদেশ নেপাল ফেন্ডশীপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদার।

তার অধীনে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ দেশব্যাপি পারফরমেন্স র‌্যাংকিং ২০১৭ ও মডেল কলেজ প্রকল্প তালিকায় ৪র্থ (৬৫.৯৬) এবং রাজশাহী অঞ্চলে ৩য় স্থান অধিকার এবং এর পূর্বে সারাদেশে ২য় স্থান অধিকার করে।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম ও জার্নালে শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় শিক্ষক মিলনায়তনে শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এসময় শিক্ষকবৃন্দ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আহসান হাবিব, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রফেসর মহা. আব্দুর রাজ্জাক, পরিতোষ কুমার কুন্ডু, সহযোগী অধ্যাপক এ.টি.এম. ফকরুল ইসলাম, মো. বেলাল হোসেন, ড. এ.কে.এম. শওকাত আলী খান, ড. মো. আবদুল মজিদ, মো. মাহবুব হাসান, মো. কলিমুদ্দিন, এ.কে. ফজলুল হক, সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদ আলম প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদার বলেন, “সব সমস্যার সমাধান একমাত্র শিক্ষার মধ্যে দিয়েই হতে পারে। সবাই যদি শিক্ষার সমান সুযোগ পায় তা হলে দারিদ্র, বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ ধ্বংস-সহ একাধিক সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে পারি আমরা।”

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিচক্ষণ নেতৃত্বের দ্বারা এক দশকে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সব বড় অর্জন এসেছে বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরেই এবং আগামীতে শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন প্রভাষক রাজু আহমেদ। এসময় শিক্ষক পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাপসন : শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য একাধিক পুরস্কার পাওয়ায় অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. হুমায়ুন কবির মজুমদারকে শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ছবি- আর কে আকাশ/বাংলার মুখ