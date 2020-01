সাংবাদিকদের উপর হামলার মূলহোতা ফজল মন্ডল গ্রেফতার, ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সাংবাদিকদের উপর হামলার মূলহোতা ও জুয়াড় আসর পরিচালনাকারী সেই ফজল মন্ডল (৫৫) কে অবশেষে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। বুধবার (০৮ জানুয়ারি) মধ্যরাতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ফজল মন্ডল উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের রাউৎবাড়ী গ্রামের মৃত আব্দুল কাশেমের ছেলে। তিনি গোবিন্দাসী ইউনিয়ন ট্রাক শ্রমিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা।

পরে বৃহস্পতিবার (০৯ জানুয়ারি) দুপুরে আসামি ফজলকে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে বিচারক রুপম কুমার দাস ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ ব্যাপারে ভূঞাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. রাশিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সাংবাদিকদের উপর হামলার পর থেকেই ফজল মন্ডলকে গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু সে খুব চতুর প্রকৃতির। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ এড়াতে বিভিন্ন পন্থায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশেষে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বুধবার মধ্যে রাতে পুলিশের একটি দল তাকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থেকে গ্রেফতারে সক্ষম হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আসামি ফজল মন্ডলকে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে টাঙ্গাইল কোর্টে প্রেরণ করলে বিচারক ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

এ দিকে, সকালে টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার বাসাখানপুর এলাকা থেকে নিরুপ্পল সাহার ছেলে হামলাকারী জুয়াড়ি অমিত সাহাকে গ্রেফতার করেছে টাঙ্গাইল থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (০২ জানুয়ারি) টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের গোবিন্দাসী ঘাট সংলগ্ন কাঁশবন এলাকায় জুয়ার আসরের সচিত্র সংবাদ সংগ্রহে গেলে সাংবাদিকদের উপর হামলা চালায় জুয়াড়িরা। হামলায় ডিবিসি টেলিভিশনের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার, ক্যামেরা পারর্সন আশিকুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষসহ ৬ জন আহত হন।

এ ঘটনায় সেই রাতেই ডিবিসির টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার বাদী হয়ে জুয়াড়ির প্রধান ফজল মন্ডলকে প্রধান আসামি করে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত শতাধিক জুয়াড়ির বিরুদ্ধে ভূঞাপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে অভিযান চালিয়ে এজাহারভুক্ত ৪ আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পর থেকে ফজল মন্ডল পলাতক ছিলেন। তাকে গ্রেফতারের দাবিতে ভূঞাপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকরা কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন।