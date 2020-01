৭৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৬টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করবে সরকার

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

মুস্তফা কামাল বলেন, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অনুমোদিত ‘বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র’ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালীতে ৩৬টি সাইক্লোন শেল্টার ও তৎসংলগ্ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ২৪০ কোটি ৩২ লাখ ৯৪ হাজার ৪৯৪ টাকা।

অন্যদিকে পিরোজপুরে ৫০টি সাইক্লোন শেল্টার তৈরিতে ৩১৯ কোটি ৫০ লাখ ১৩ হাজার ৯৫০ টাকা ব্যয় হবে বলেও জানান তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, অন্য একটি প্যাকেজ চট্টগ্রামে ২৫টি সাইক্লোন শেল্টার তৈরিতে ব্যয় হবে ১০৩ কোটি ৭৫ লাখ ১ হাজার ১৭৮ টাকা। আইডিএর অর্থায়নে চট্টগ্রামে আরো ২৫টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে ব্যয় হবে ১০৭ কোটি ৫ লাখ ১৪ হাজার ২৬০ টাকা।