কুড়িগ্রামে জেলা প্রশাসন ও শামসুন নাহার হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের শীতবস্ত্র বিতরণ

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-১০.০১.২০ইং

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও জন্ম শতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্যাপন উপলক্ষে কুড়িগ্রামে জেলা প্রশাসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বীর-মুক্তিযোদ্ধা ও দুঃস্থ ও শীতার্ত মানুষদের মাঝে কম্বল ও শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে উদ্গিরণ মঞ্চে জেলা প্রশাসক ও শামসুন নাহার হলের সাবেক শিক্ষার্থী মোছা: সুলতানা পারভীন’র সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো: জাফর আলী। শামসুন নাহার হল অ্যালামনাই-এর সভাপতি আভা দত্ত, সহ-সভাপতি হায়দারী সুলতানা রেজিনা, ট্রেজারার বাণি চৌধুরী প্রমুখ। এসময় শামসুন নাহার হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে ৩০০ কম্বলসহ জেলা প্রশাসন থেকে ৭০০ জনকে শীতবস্ত্র ও শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়।

