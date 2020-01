খানসামায় নানা আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

এস.এম.রকি, খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ দিনাজপুরের খানসামায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে।

১০ জানুয়ারী সকালে পাকেরহাটস্থ উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তফা শাহ ও সাধারণ সম্পাদক সফিউল আযম চৌধুরী লায়ন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও মেরাজ মিলিটারী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজ সরকার ও জাকারিয়া চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মোয়াজ্জেম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক ননী গোপাল, উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রেজাউল করিমসহ উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীবৃন্দ।