ছোঁয়ার নাকের বাঁশি দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে

রাবেয়া ,আশা, আকাশ.আরো কয়েকজন মিলে আড্ডা দিচ্ছিল ক্যাম্পাসে, ছোঁয়া রাগে ফোঁপাতে ফোঁপাতে গিয়ে ওদের মাঝখানে বসে পড়ল। ছোঁয়ার নাটের বাঁশি দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাবেয়া দেখেই বুঝতে পারল ছোঁয়া কোন কারনে রেগে আছে। কারণ রায়হান যখন রেগে যায় নাকের বাঁশি এমন করেই পানুশ সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ।ফুলিয়ে রাখে এই মেয়ে তো একই অবস্থা। রাবেয়া তার ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে ছোঁয়ার সামনে রাখলো। ছোঁয়া গরগর করে পুরো পানিটা তার মাথার মধ্যে ঢেলে দিল‌।

