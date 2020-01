ঝিনাইদহের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে বার্ষিক ওয়াজ ও ইছালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ২০ তম বার্ষিক ওয়াজ ও ইছালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বাদ আছর হতে মধ্যরাত পর্যন্ত বালিয়াডাঙ্গা মসজিদ প্রাঙ্গণে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস। প্রধান বক্তা হিসেবে ওয়াজ করবেন ফুরফুরা শরীফের পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ আলী আকবর সিদ্দিকী আলকুরাইশী। ২য় বক্তা হিসেবে ছিলেন মেহেরপুর বাদিয়াপাড়া দরবার শরীফের পীরজাদা হযরত মাওলানা মোঃ আবু জাফর সাদেক, ৩য় বক্তা উত্তর কাষ্টসাগরা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মসজিদের সভাপতি মোঃ শরিফুল বিশ্বাস। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা বিপ্লব হোসেন। মাহফিলের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন কালীচরণপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন আলম। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ দলে দলে মাহফিলে শরীক হন।

