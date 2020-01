তানোরকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তানোর পৌর সদর ও উপজেলা চত্ত্বরকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। তানোরের প্রবেশদ্বার তানোর-রাজশাহী, তানোর-চৌবাড়িয়া ও তানোর মুন্ডুমালা রাস্তার দুই পার্শ্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত বিভিন্ন রঙের দৃস্টিনন্দন পোস্টার সাটানো হয়েছে, এছাড়াও জনবহুল স্থানে বিভিন্ন ধরণের পোস্টার ব্যানার সাঁটানো ও উপজেলা চত্ত্বরকে দৃস্টিনন্দন করতে আলোকসজ্জাকরণ করা হয়েছে। আবার উপজেলা চত্ত্বরের প্রশাসনিক ভবনে বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃস্টিনন্দন বিশাল আকৃতির পোস্টার সাটানো হয়েছে। অন্যদিকে মুজিববর্ষের কাউন্ডাউন শুরু করতে উপজেলা চত্ত্বরে বিশাল আকৃতির দৃস্টিনন্দন ইলেকট্রনিক ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এদিকে মুজিববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান সফল করতে উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না নিজে উপস্থিত থেকে আলোকসজ্জাকরণ ও রাস্তার দুই ধারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত পোস্টার সাটানোসহ বিভিন্ন কাজ দেখভাল করেছেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তানোর উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনিয়া সরদার, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, চাঁন্দুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা মতিনুর রহমান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান, শরীফ খাঁন, তানোর পৌর যুবলীগের সভাপতি রাজিব সরকার হিরো, ছাত্রলীগ নেতা মোর্শেদুল মোনেনিন রিয়াদ, তানভির রেজা প্রমূখ। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, তানোর উপজেলা প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন বাঙালি জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষ উদযাপনে ১০ জানুয়ারী শুক্রবার দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিন উপজেলা চত্ত্বরের স্থাপিত ইলেকট্রনিক ঘড়েিত কাউন্ডাউনের পর উপজেলা চত্ত্বরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়নার সার্বিক সহযোগীতায় উপজেলা চত্ত্বরে দৃষ্টিনন্দন মঞ্চ ও আলোকসজ্জা করণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এদিকে গতকাল কৃহ¯প্রতিবার উপজেলা চেয়ারম্যান ময়না উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, গণমাধ্যম কর্মী ও দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে উপজেলা চত্ত্বরের সভা স্থান ও তানোর পৌর সদরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিদর্শন করে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং কর্মসূচি সফল করতে সকলের সহযোগীতা প্রত্যাশা করেছেন। #

