বগুড়া তহুরুননেছা মহিলা সংসদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যেগে গাবতলী কাগইলে দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া) ঃ গতকাল বৃহস্পতিবার বগুড়া তহুরুননেছা মহিলা সংসদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যেগে সংসদের সাধারন সম্পাদিকা অধ্যাপিকা মাহমুদ হাকিমের নেতৃত্বে গাবতলী কাগইল ইউনিয়নে ১শতাধিক শীতার্ত (দুঃস্থদের) মাঝে শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়েছে। সংসদের সহ-সভানেত্রী ও সাবেক এমপি অধ্যক্ষ শেফালী হাসানের অর্থায়নে শীতবস্ত্র বিতরনকালে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা মাহমুদা হাকিম, মিসেস নাজমা বেগম, দাতা সদস্য নাসিম নাহার বারী, মেয়র পতœী ও যুগ্ম সম্পাদিকা মিসেস আনজুমন আরা বেগম, কার্যনিবাহী পরিষদের বিভাগীয় সম্পাদিকা ও দাতা সদস্য লিজা তাসমিন, কার্যনিবাহী পরিষদ ও দাতা সদস্য নুরদিয়া জাহান লিটা, দাতা সদস্য সোহানা রহমান, আজীবন সদস্য শম্পা ইসলাম, দাতা সদস্য শামছুন নাহান শিমু, আজীবন সদস্য রিটা রহমান, কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্য লায়লা আরজু মান বানু, দাতা সদস্য নাজনীন শোকরানা, আজীবন সদস্য সৈয়দা শামসুন নাহার আজাদ, দাতা সদস্য ওনাইজা রাগীব, নারী উদ্যেক্তা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিতু ইসলাম, আজীবন সদস্য শামীমা বেগম, স্থানীয় সমাজসেবক আমীনূ-ন্নবী আমীন, আগা মাহমুদ তাপস ও আগা হাসান তরুন প্রমূখ। এছাড়াও বিকালে কাগইলের সুলতানপুর গ্রামে ইনার হুইল ক্লাব অব বগুড়া উদ্যোগে এবং ইনার হুইল ক্লাব অব ঢাকা ওয়েষ্ট এর সহযোগিতায় ১শতাধিক শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

