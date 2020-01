সাবেক এমপি লালু শোক গাবতলী সোনারায় বিএনপিনেতা মটু আকন্দের ইন্তেকাল ॥ জানাযা সম্পন্ন

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া) ঃ বগুড়ার গাবতলী থানা বিএনপি সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি সোনারায় ইউনিয়নের বামুনিয়া গ্রামের অসুস্থ আলহাজ্ব আব্দুল মোতাহার হোসেন আকন্দ (মটু আকন্দ) গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না…রাজিউন)। গতকাল বাদআছর সাবেকপাড়া বামুনিয়া গ্রামে মরহুমের নামাজের জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। নামাজের জানাযা’য় অংশ নেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক এমপি মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, জেলা বিএনপি নেতা মাহফুজ সিদ্দিক লিটন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম হেলাল, থানা বিএনপি যুগ্ম আহবায়ক প্রভাষক আশরাফ হোসেন, সদস্য এনামুল হক নতুন, মতিয়ার রহমান, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (গাবতলী) পরিচালক জয়নাল আবেদীন, ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিদুল ইসলাম, আগানিহাল বিন জলিল তপন, সাবেক চেয়ারম্যান তারাজুল ইসলাম, আব্দুল ওহাব, ব্যবসায়ী আলী আজম, বিএনপি নেতা তছলিম উদ্দিন, আব্দুল হালিম, আব্দুল মোত্তালিব মতো, জালাল উদ্দিন, জেলা যুবদল নেতা শাশীম আহম্মেদ, থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান মজনু, মতিয়ার রহমান, লুৎফর রহমান, জনি, ছাত্রদল নেতা আতিকুল ইসলাম, বিপ্লব মিয়া, সুমন আহম্মেদ প্রমূখ। এদিকে মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল মোতাহার হোসেন আকন্দের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক এমপি মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু।

