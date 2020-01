বগুড়ার গাবতলীতে সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র শিলু’র উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া) ঃ বগুড়ার গাবতলী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিনুল হক শিলুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পৌর সদরের জয়ভোগা আশ্রয়ন কেন্দ্রের দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার উপজেলা পরিষদের বিআরডিবি হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে কম্বলগুলো বিতরণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান রফি নেওয়াজ খান রবিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আ’লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল গফুর, বগুড়া-আসনের এমপি রেজাউল করিম বাবলু’র গাবতলী প্রতিনিধি যুবলীগ নেতা জাফরু পাইকার, পৌর আ’লীগের যুগ্ম আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন দিলু, আশিকুর রহমান আশিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাকিল ইসলাম বুলেট, পৌর যুবলীগের সভাপতি হযরত আলী হিরণ প্রমুখ।

