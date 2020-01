বিশ্ব ইজতেমায় আত্রাইয়ের এক মুসল্লির মৃত্যু

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেওয়া নওগাঁর আত্রাইয়ের শহিদুল ইসলাম (৫৫) এক মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের পাইকড়া বড়বাড়ি গ্রামের মৃত আলহাজ্ব সোলায়মান আলীর ছেলে।

আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোসলেম উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। শনিবার সকালে তার নিজ বাসভবনে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

ওসি জানান, শুক্রবার সকালে আত্রাইয়ের মুসল্লি শহিদুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইজতেমা ময়দানেই তার মৃত্যু হয়। #