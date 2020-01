বগুড়ার শিবগঞ্জে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালীসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে উৎসব পালিত হয়েছে। ১১ জানুয়ারী শনিবার অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যেগে একযোগে সারাদেশের ন্যায় শিবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। সকালে ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালি শেষে শিবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ‘বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন’ শীর্ষক আলোচনা সভা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ রিজু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, শিবগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ছানোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আনিছুর রহমানের পরিচালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ তারক নাথ কুন্ডু, উপজেলা প্রকৌশলী মোবারক হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আল-মোজাহিদ, প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান খান, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান,সমাজসেবা কর্মকর্তা সামিউল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) আব্দুর রউফ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাজিয়া সুলতানা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী খাদিজা খাতুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফজলুল হক, উপজেলা তথ্য সেবা অফিসার রোমানা আক্তার, একাডেমিক সুপারভাইজার পদ্মা রানী, শিবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান মন্ডল, শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম, উথলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল আলম, সাংবাদিক সোহেল আক্তার মিঠু, পবন কুমার রায়, সাহাব উদ্দিন শিবলী, রবিউল ইসলাম রবি, জিএম মিজান। পরে বিকাল ৩টা হতে শিবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় বর্ণিল আতশবাজী হয়।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া