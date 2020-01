শিবগঞ্জে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জ সারাদেশের ন্যায় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ রিজু। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ তারক নাথ কুন্ড, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ দোলোয়ার হোসেন নয়ন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ আফরিন হক, ডাঃ শরিফ সুলতান মাহবুব, ডাঃ এমদাদুল হক, ডাঃ মোরতাজা আব্দুল হাই শামীম, ডাঃ এসএম তরিকুল ইসলাম, ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, ডাঃ শাহরিয়ার তমাল, ডাঃ সৌরভ হোসেন, ডাঃ মাহবুবুর রহমান রিপন, ডাঃ আছিফুর রহমান, ডাঃ জাহিদুল ইসলাম জুয়েল, স্বাস্থ্য ইন্সপেক্টর আবুল কালাম, স্বাস্থ্যকর্মী জাহাঙ্গীর হোসেনসহ উপজেলা স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ।

