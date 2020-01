স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ

চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, ঢাকাঃ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির ওপর আক্রমণ শুরু করার পরই ধানমন্ডির বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় তিনি পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের এই দিনে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ৯টায় ধানমন্ডি-৩২-এ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আইন শিক্ষার্থীদের সর্ববৃহত সংগঠন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ।

সংগঠনের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ শহীদুল ইসলাম টিটুর দিকনির্দেশনায় সংগঠনের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা মহানগর উত্তর, দক্ষিন সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্বাঞ্জলি অর্পন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুস সবুর, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক এ্যাডভোকেট রবিউল আলম জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, শরিফ আকবর লিমন, জিমিত চাকমা, আইন সম্পাদক এ্যাডভোকেট গাজী রাকিবুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক জাকারিয়া হাবিব, উপ-দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন স্বপন, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, সহ-সম্পাদক ইমন শিকদার, চৌধুরী ব্রেলভীর আহম্মেদ, এডভোকেট সোহাগ ভুইয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিনের সহ সভাপতি চেঙ্গিস খান রাজু, সামছুল ইসলাম, আদিল হোসেন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক এস,এম আলমগীর হোসেন সহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, ঢাকা মহানগর উত্তর, দক্ষিনের বিভিন্ন ইউনিটের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও সংগঠনের সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ শহীদুল ইসলাম টিটু এবং সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুর দিকনির্দেশনায় রাজধানীর বাহিরে টাংগাইল জেলা, সিরাজগঞ্জ জেলা, বরগুনা জেলা, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর জেলা, যশোর জেলা, চাঁদপুর জেলা, রাজবাড়ী জেলা, গাজিপুর মহানগর, নারায়ণগঞ্জ জেলা, ময়মনসিংহ জেলা সহ বিভিন্ন ইউনিট স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করেছে।