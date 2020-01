দেওয়ান নাঈম ,হালুয়াঘাট প্রতিনিধি::

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে একটি র‌্যালী হালুয়াঘাট বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এসময় র‌্যালিতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক সায়েম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রেজাউল করিম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ঝর্ণা ঘোষ, সহকারী কমিশনার ভূমি তানভীর আহমেদ প্রমুখ।

