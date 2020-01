হালুয়াঘাটে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে দোরগোড়ায় পুলিশী সেবা

দেওয়ান নাঈম, হালুয়াঘাট প্রতিনিধি:: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানা পুলিশের সেবা ‘আপনার ওসি আপনার দোরগোড়ায়’। “ মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে শুক্রবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে বিকাল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাদক, জুয়া, জঙ্গীবাদ, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ সহ বিভিন্ন অভিযোগে সাধারণ ডায়েরী গ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন হালুয়াঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার বিশ্বাস, এস আই মনোয়ার হোসেন, জ্যোতিষ চন্দ্র দেব, এএসআই জাকির হোসেন ও আজম খান প্রমুখ।

