১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদেরবিনামূল্যেস্যানিটারিন্যাপকিন দেয়া হবে -স্বাস্থ্যমন্ত্রীজাহিদ মালেক

স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্যতম কম্পোনেন্ট যৌন ও প্রজনন শিক্ষা। সরকার এই বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবেঅনুধাবন করে এবং এবিষয়েনানামূখীকর্মসূচীহাতে নিয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সেরঅবিবাহিত অস্বচ্ছল মেয়েদের সরকারবিনামূল্যে স্যানিটারিন্যাপকিন দেবে। নিরাপদ স্যানিটেশনেরবিষয়টিসরকারসর্বোচ্চগুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে এবং নতুনকরে যেসকলশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে সেগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যকটয়লেটেরব্যাবস্থা থাকবে।দেশে এখনোঅপরিণতনবজাতকেরমৃত্যুহার ৭০ শতাংশ। এছাড়াবাল্য বিবাহেরকারনেমাতৃমৃত্যুর ঘটনা রোধ করা যাচ্ছেনা। এখনো প্রতি ১ লাখ জন্মদানের ক্ষেত্রে ১৬৯ জন প্রসূতীরমৃত্যু হচ্ছে। যা আগামীতে ৭০ এ নামিয়েআনারলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় ৩ কোটিশিশুকেএবছরটিকাপ্রদানকরারলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীরক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদাসুরক্ষারলক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।আজসন্ধ্যায়রাজধানীরএফডিসিতেযৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতারগ্র্যান্ডফাইনাল ও পুরষ্কার বিতরণঅনুষ্ঠানেপ্রধানঅতিথির বক্তরব্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রীজাহিদ মালেক উপরোক্ত অভিমতপ্রকাশকরেন।ছায়াসংসদের আদলেঅনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতাঅনুষ্ঠানটি স্পীকার হিসেবে পরিচালনাকরেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।অনুষ্ঠানেসভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকেরনির্বাহীপরিচালকআসিফসালেহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণবিভাগেরসচিবঅলী নূর ও ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচীরপরিচালক ড. শফিকুলইসলাম।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েরনির্যাতিতছাত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীবিষয়টিকেঅত্যান্ত দুঃখজনক ও ঘৃনিত ঘটনা বলে উল্লেখকরেন। নির্যাতিতছাত্রীর চিকিৎসা প্রদান ও আইনগত সকল বিষয়ে সরকারসর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেউল্লেখ করে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃতিযাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার উপর গুরুত্ব আরোপকরেন।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি’র চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমেনারী-পুরুষেরঅসমতা দূর করে নারীরমর্যাদাসুরক্ষা করা সম্ভব। আমাদের জাতীয়পাঠ্যক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর বইতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকলেওশিক্ষকরাক্লাসেতা পড়াতেঅনীহাপ্রকাশ করে। পরিবার থেকেও কিশোর-কিশোরীরাযৌন ও প্রজনন(ঝজঐজ) শিক্ষা সম্পর্কে তেমনকিছুজানতেপারেনা।যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবেবাল্যবিবাহ, শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া, অল্পবয়সেগর্ভধারণ, অনিরাপদ মাতৃত্ব, মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি ঘটে থাকে। দেশে এখনোগর্ভপাতজনিতকারনে ২১ শতাংশমায়েরমৃত্যু হয়। তাই কিশোর-কিশোরীদের কম বয়সে যৌনতারক্ষতিকরদিক, শারিরিক পরিবর্তন, পিরিয়ডকালিনজ্ঞান, অনিরাপদ যৌনমিলনইত্যাদি সম্পর্কে মাধ্যমিকপর্যায় থেকেই স্বচ্ছ ধারনা দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের ৩৭% মেয়েমাসিক সম্পর্কে জানে যখন তার প্রথমমাসিক হয়। কেবল৬% ছাত্রী স্কুল থেকে মাসিক সম্পর্কে জানতে পারে। মাসিকব্যবস্থাপনারব্যবস্থা আছেমাত্র ৩% স্কুলে। স্কুলে যায় এমন ১০% কিশোরীমাসিকের সময় স্যানিটারিপ্যাড ব্যবহার করে। তাই ৮৬% ছাত্রীপিরিয়ডকালিন সময় স্কুলে আসতে চায়না। এছাড়াও দেশে স্কুলসহঅন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ব্যবহার উপযোগীটয়লেট নেই। ৮৪ শতাংশ স্কুলেটয়লেট থাকলেওমাত্র ২৪ শতাংশ স্কুলেরটয়লেটপরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সমাজেকিছু ভ্রান্ত ধারণাপ্রচলিতরয়েছে। এখনোপ্রজনন ও যৌন রোগসংক্রান্ত বিষয়ে ডাক্তারের স্মরনাপন্ন হতে গ্রাম-গঞ্জেরনারীরা লজ্জা পায়। ফলে দেখা যায় জরায়ুক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সারের মতো রোগপ্রাথমিকপর্যায়ে নির্নয় করতে না পারায়মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। জরায়ুক্যান্সারেরকারনেবছরে ১১ হাজার নারীরমৃত্যু হয় এবং প্রায় ৫ কোটিমহিলা এই রোগেরঝুঁকি মোকাবেলা করে। অনিরাপদ যৌনমিলন, বাল্যবিবাহ, ধুমপান ও তামাকজাতীয়খাবার ও অধিকসন্তানেরজন্মদানসহ ৭টি কারণজরায়ুরক্যান্সারের জন্য মূলত দায়ী।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রসঙ্গ তুলেধরেজনাব কিরণ নি¤েœর ৮টিসুপারিশ উপস্থাপনকরেন:

১. মাধ্যমিকপর্যায়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষাকেঅগ্রাধিকারপ্রদানেরলক্ষ্যে ক্লাশরুমেপড়ানো ও পরীক্ষারপ্রশ্নপত্রেরাখা ২.ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটিক্লিনিকেকিশোরী ওতরুণীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ বিষয়কওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা ৩.ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করারলক্ষ্যেযৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রদান করা ৪. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে ঝজঐজ/এসআরএইচআরসম্পর্কিতণড়ঁঃয ভৎরবহফষু তথ্য ও সার্ভিসপ্রদানেরব্যবস্থা করা ৫. দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব শৌচাগার নিশ্চিত করা ৬.কর্মস্থলে বাংলাদেশ শ্রমআইনেরআলোকেনারী ও পুরুষউভয়ের জন্য পৃথকটয়লেট নিশ্চিত করা ৭. জরায়ু ও ব্রেস্টক্যন্সার এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গণমাধ্যমে আরো বেশীপ্রচারকরা ৮.প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের যৌনরোগচিকিৎসায় ডাক্তারদের আন্তরিকতা বৃদ্ধি করা।

সভাপতির বক্তব্যে ব্র্যাকেরনিবাহীপরিচালকআসিফসালেহবলেন, ব্র্যাকের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক কুসংস্কার দূর করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা। পুরুষতান্ত্রিকতারবিপক্ষে আমাদের চাওয়ানারীতন্ত্রেরবিকাশ নয়, বরংনারীপুরুষেরসমতা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজের লক্ষ্য।

‘বিতর্ক অন্বেষণ’শিরোনামেগ্র্যান্ডফাইনালে“কেবলমাত্রপুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নয়, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবেনারীরমর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে” বিষয়ে ঢাকাবিভাগকেহারিয়েরংপুরবিভাগচ্যাম্পিয়ন হয়।প্রতিযোগিতায়বিচারকছিলেনঅধ্যাপকআবুরইস,ড. এসএম মোর্শেদ,সাংবাদিকনাদিয়াশারমিন, সাংবাদিকআতাউররহমানকাবুল এবং সাংবাদিকজিনিয়াকবিরসূচনা।

ক্যাপশন ০১: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারবিষয়কছায়াসংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতারপ্রধানঅতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রীজাহিদ মালেক,সচিবঅলী নূর, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ও ব্র্যাকেরনির্বাহীপরিচালকআসিফসালেহ্সাথে অংশগ্রহণকারীবিতার্কিকদের দেখা যাচ্ছে।

ক্যাপশন ০২: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়কছায়াসংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতারচ্যাম্পিয়ন দলকেট্রফিপ্রদান করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীজাহিদ মালেক, সচিবআলী নূর,ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং ব্র্যাকেরনির্বাহীপরিচালকআসিফসালেহ।