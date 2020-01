এ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকায় ব্লাডকান্সারসার ভাইবোনদের নিয়ে পেশেন্ট ফোরাম অনুষ্ঠিত

গত ১১ই জানুয়ারীএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকারঅডিটোরিয়ামেব্লাডকান্সারসারভাইবরদেরনিয়ে পেশেন্ট ফোরামেরআয়োজনকরা হয়।পেশেন্ট ফোরামেঅটোলোগাস ও অ্যালোজেনিকবোনম্যারোট্রান্সপ্লান্ট ও কেমোথেরাপীরমাধ্যমে সুস্থ হয়েউঠাবিভিন্ন রোগীরাতাদেরঅভিজ্ঞতারকথাজানান। উক্ত পেশেন্ট ফোরামেকী নোট স্পীকারহিসাবেউপস্থিতছিলেনএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকারহেমাটোলজিএন্ড স্টেম সেল ট্্রান্সপ্লান্টবিভাগেরকনসালটেন্ট ও কো-অর্ডিনেটরডাঃআবুজাফর মোহাম্মদ সালেহ।অনুষ্ঠানেরশুরুতেডাঃআরিফমাহমুদ, সিনিয়রজেনারেলম্যানেজার, মেডিকেলসার্ভিসেস, হেমাটোলজিএন্ড স্টেম সেল ট্্রান্সপ্লান্টবিভাগসহহসপিটালেরবিভিন্নসার্ভিসনিয়েকথাবলেন।ডাঃআবুজাফর মোহাম্মদ সালেহজানান বেসরকারীপর্যায়েএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকাইসর্বপ্্রথম বোনম্যারোট্রান্সপ্লান্টচালুকরেছেএবংমাইলোমা,লম্ফিোমা, লউিকমেয়িারোগীদেরঅটোলোগ্যাসপদ্ধতিতে বোনম্যারোট্রান্সপ্লান্টচিকিৎসা দি”্ছে যারসফলতারহারপ্্রায়শতভাগ।

বেসরকারীহাসপাতাল এর মধ্যে একমাএএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকা-ই বর্হিবিশ্বেরঅন্যান্য দেশেরতুলনায় কম খরচেরোগীদের বোনম্যারোট্রান্সপ্লান্টসুবিধাদিচ্ছে।সেমিনার শেষেধন্যবাদ জ্ঞাপনকরেনএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকা, বিজনেস ডেভেলোপমেন্ট এর জেনারেলম্যানেজারমিঃআখতারজামিলআহমেদ। অনুষ্ঠানেআরোউপস্থিত ছিলেনএ্যাপোলোহসপিটালস্ঢাকা’রবিভিন্নবিভাগেরডাক্তারবৃন্দএবংউচ্চপর্যায়েরঅন্যান্য ব্যক্তি।

