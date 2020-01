কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে এক যুবককে আটক করেছে বিজিবি

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-১২.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে আলতাফ হোসেন (২৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে ৩৫-বিজিবি জামালপুর ব্যাটালিয়ন। রোববার ভোররাতে উপজেলার চর গয়টাপাড়া সীমান্ত থেকে ওই যুবককে বিজিবি আটক করে। আটককৃত যুবক উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের খেতারচর গ্রামের সুরুজ্জামালের ছেলে। দাঁতভাঙ্গা বিজিবি ক্যাম্প ও স্থানীয়রা জানায়, চর গয়টাপাড়া সীমান্তে আন্তর্জাতিক ১০৫৩নং মেইন পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে গরু আনার সময় ভারতীয় দ্বীপচর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধাওয়া করে। এসময় সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে বিজিবি তাকে আটক করে। পরে বিজিবি আটককৃত যুবককে পুলিশে দিলে পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কুড়িগ্রাম জেল হাজতে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, আটককৃত যুবকের বিরুদ্ধে রৌমারী থানায় ইতিমধ্যে মাদক ও চোরাচালান আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। এ ব্যাপারে ৩৫-বিজিবি জামালপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এসএম আজাদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিজিবি’র পক্ষ থেকে আটক যুবকের বিরুদ্ধে সীমান্ত আইনে রৌমারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Please follow and like us: