দুমকিতেচতুর্থ শ্রেণীরকর্মচারীরবিরুদ্ধে ঘূষ-দূর্ণীতিরঅভিযোগ

মো.সুমনমৃধাদুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি॥পটুয়াখালীর দুমকিতেউপজেলাভূমিঅফিসেরচতুর্থ শ্রেণীরকর্মচারী (অফিসসহায়ক) মো. মনিরুজ্জামানের (মনির) বিরুদ্ধে ঘূষ-দূর্ণীতিরঅভিযোগ ওঠেছে। মিউটেশন, নামজারী, খাসজমির বন্দোবস্তসহভূমিসংক্রান্তকাজকর্ম সম্পন্নকরে দেওয়ারনামকরেবিভিন্ন লোকেরকাছ থেকে লক্ষলক্ষটাকাঘূষআদায়করেঅঢেলধনসম্পদের মালিকবনে গেছেনতিনি। অবৈধ-ধনসম্পদ আরনগদ টাকার জোড়েতিনিধরাকেসড়াজ্ঞানকরে বেড়াচ্ছেন। হয়রানীরশিকার একই উপজেলারমুরাদিয়াইউনিয়নেরচরগরবদি গ্রামেরমৃত দলিলউদ্দিনশরীফের ছেলে মো. গোলাম হোসেনশরীফগতকালরবিবারসকালে প্রেসক্লাব, দুমকিরসভাকক্ষেআয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনেএসবঅভিযোগতুলেছেন। অভিযুক্ত অফিসসহায়কমো. মনিরুজ্জামান (মনির) অবশ্য ঘূষ-দূর্ণীতিরঅভিযোগপুরোপুরিঅসত্য বলে দাবিকরেছেন।

মো. গোলাম হোসেনতারলিখিত বক্তব্যে অভিযোগকরেন, উপজেলাভূমিঅফিসেকর্মরতঅফিসসহায়ক মনিরুজ্জামান পার্শ্ববর্তি এলাকার লোকহওয়ায়তার সাথে গতবছরের ১৫ অক্টোবরএকটি দলিলএক সপ্তাহেরমধ্যে মিউটেশনকরে দেওয়ারশর্তে ৩০হাজার টাকারঘুষ লেনদেনের চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ীপরেরদিন সোমবারবিকেলে স্থানীয়বোর্ড অফিসবাজারেরপশ্চিমপাড়স্থ দোকানেবসেনগদ ২০হাজার টাকাদিয়েছে।কিন্তু নির্ধারিতসময়ের ১মাস পরেওতার দলিল রেকর্ড হয়নি। বারবারকাজকরে দেওয়ারতাগাদাদিতে গেলেতার সাথে খারাপআচরণকরে। একপর্যায়েটাকা ফেরতচাইলে সে টাকাতো দিবেইনাবরংউল্টোপুলিশদিয়েতাকেহয়রানীরহুমকি দেয়। নিরুপায়হয়ে স্থানীয়বিভিন্নজনেরমাধ্যমে মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে টাকা ফেরত পেতে দেন-দরবারও ব্যর্থ হয়েছেনতিনি। এ ভাবেভূমিসংক্রান্তকাজকর্ম করে দেওয়ারপ্রতিশ্রুতিদিয়েঅনেকেরকাছ থেকেপ্রতারণারআশ্রয়েবিভিন্নঅংকেরটাকাহাতিয়েনিচ্ছে। ভুক্তভোগী নিরীহসাধারণমানুষহয়রানীরভয়ে কেউ মনিরেরএহেনঅপকর্মেরপ্রতিবাদ করতেসাহসপাচ্ছেনা। এতে সে (মনিরুজ্জামান) বেশী বেপরোয়াগতিতেনানাঅপকর্ম চালিয়েঅবৈধটাকারপাহারগড়েতুলছেন।নিয়মিতঅফিসেনাগিয়েতারবাড়িরপার্শ্বে বোর্ড অফিসবাজার ব্রিজেরউত্তরপার্শ্বের একটিচায়ের দোকানেদিনভরআড্ডায়লিপ্ত থাকেনএবং ওই চা দোকানেইএসবঅনিয়ম-দূর্ণীতিরআখড়াখুলেবসেছেন। প্রতারক মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে টাকা ফেরতপাওয়াএবংতারহয়রানী থেকে নিস্তার পেতেইতোমধ্যে ভূমিমন্ত্রণালয়েরসচিব, পটুয়াখালীর জেলাপ্রশাসকবরাবরেএকটিলিখিতঅভিযোগ দাখিলকরেছেন। পটুয়াখালীর জেলাপ্রশাসক গত ৯জানুয়ারী তারিখেঅভিযোগটিতদন্তপূর্বকপ্রতিবেদন দাখিলকরতে দুমকিউপজেলানির্বাহীকর্মকর্তাকেনির্দেশ প্রদানকরেছেন।

এবিষয়ে অভিযুক্ত মনিরুজ্জামান মোবাইল ফোনেঅভিযোগ গুলোপুরোপুরিবানোয়াট ও অসত্য দাবিকরেবলেন, অভিযোগকারীএকটিখারাপ লোক। তার সাথে আমার কোন দেখা-সাক্ষাতই নেইএবং লেনদেন ও হয়নি। আমাকে হেয়করারষড়যন্ত্রহচ্ছে।

ইউএনও শঙ্কর কুমারবিশ্বাসবলেন, বিষয়টিআমারনলেজেআছেতদন্তসাপেক্ষেব্যবস্থা নেয়াহবে।

Please follow and like us: