বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত বেলা ১১টায়

শনিবার রাতে আয়োজক কমিটির মুরুব্বী মো. মেজবাহ উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সব সঠিক থাকলে রোববার সকাল ১১টায় আখেরি মোনাজাত হবে। আর মোনাজাতটি পরিচালনা করবেন বাংলাদেশের মাওলানা জোবায়ের।

আয়োজক কমিটির মুরুব্বী মো. মাহফুজ জানান, আগের বছরের তুলনায় এবারের ইজতেমায় বেশি সংখ্যক মুসল্লির অংশ নিয়েছেন। এতে মূল ইজতেমা ময়দান ছাড়িয়ে সড়ক, সড়ক দ্বীপ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (ট্রাফিক) থোয়াই অং প্রু মারমা জানান, আখেরি মোনাজাত উপলক্ষে রোববার ভোর থেকে ট্রাফিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে মোনাজাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের এয়ারপোর্ট থেকে জয়দবেপুর চৌরাস্তা, ঢাকা-সিলেট সড়কের গাজীপুর সদরের মীরের বাজার থেকে টঙ্গী ও আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া সড়কের আব্দুল্লাহপুর থেকে বাইপাস সড়ক পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বরাতে তিনি আরো বলেন, মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে বিশেষ ট্রেন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সব আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন টঙ্গীতে যাত্রাবিরতি করবে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিশ্ব ইজতেমায় আগত সহস্রাধিক বিদেশি মুসল্লিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে সিটি কর্পোরেশন। তাদের আরামদায়ক অবস্থান ও চাহিদা অনুযায়ী সেবা করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশি নিবাসে থাকা মেহমানদের খোঁজ নিতে ইজতেমার মুরুব্বিদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করা হচ্ছে।