‘একইদিনে বাবা ও ছেলের জন্মদিন’

বরিশাল ব্যুরো ॥ কোন সিনেমা কিংবা নাটকের দৃশ্য নয়; বাস্তবেই একইদিনে ছিলো বাবা ও ছেলের জন্মদিন। তাই সবচেয়ে বেশি চাঁপে ছিলেন ওই পরিবারের গৃহীনি। কারণ এই দিনটি আসলে তাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়েছে। কার জন্মদিন ছেড়ে কারটা কেমন করে উদ্যাপন করবেন!

অবশেষে সকল চিন্তাকে উপেক্ষা করে একইসাথে বাবা ও ছেলের জন্মদিনের উৎসব পালন করা হয়েছে। রবিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বরিশালের গৌরনদী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুলতানা পারভীন হাফিজের দেয়া একটি পোস্ট সূত্রে জানা গেছে, দেশবরেণ্য সংগীত প্রযোজক ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল বশার ও তার একমাত্র ছেলের জন্মদিন ছিলো গত ১০ জানুয়ারি। ওইদিন রাতে ঢাকাস্থ তার (খায়রুল বশার) নিজ বাসায় ব্যাপক আয়োজনের মধ্যদিয়ে বাবা ও ছেলের জন্মদিনের কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য সেরনিয়াবাত আশিক আব্দুল্লাহ, নারী নেত্রী সুলতানা পারভীন হাফিজসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খায়রুল বশার বরিশাল-১ আসনের সংসদ সদস্য ও বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মন্ত্রী আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ’র একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এরআগে দেশের সংগীতাঙ্গন, সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক পরিষদের গুণীজন সম্মাননা এ্যাওয়ার্ড-২০১৯ পেয়েছেন বিশিষ্ট সংগীত প্রযোজন মোঃ খায়রুল বশার।

ইতোমধ্যে তার প্রযোজনায় বের হয়েছে-‘যেতে হবে জন্মের বেশে, পাখি উড়ে যায়, আমার গানের কলি-১ ও ২ নামের চারটি গানের সিডি। গানের এ্যালবামগুলোতে কন্ঠ দিয়েছেন দেশের খ্যাতনামা শিল্পী মমতাজ বেগম, এ্যান্ডু কিশোর, সুবির নন্দী, আব্দুল জব্বার, বারী সিদ্দিকী, ফেরদৌস আরা, চন্দনা মজুমদার, এসডি রুবেল, সোনিয়া, শাহনাজ, নোলক বাবু, হিমাদ্রী বিশ্বাস, রোজ বাবু, নাসির খান, মধু ছিনথিয়া ও অর্চণা মালাকার। ছাত্র জীবনে খায়রুল বশার বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

