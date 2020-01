কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-১৩.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীদের বেকাত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি ও স্থায়ী কর্মের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। সোমবার দুপুর ১২টায় কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করে কুড়িগ্রাম জেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কল্যাণ সমিতি। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কুড়িগ্রাম জেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কল্যাণ সমিতির সভাপতি অমল চন্দ্র সরকার, সহ-সভাপতি জেসমীন আরা লাকী, সাধারণ সম্পাদক নাছিম উদ্দীন, সমিতির সদস্য মাইদুল ইসলাম, মনোহর চন্দ্র রায়, আব্দুর রাজ্জাক, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল আউয়াল, এনামুল হক প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

