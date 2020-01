গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার প্রতিনিধিঃ নীলফামারীর ডোমারে অটিজম শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার(১৩জানুয়ারী) বিকেলে ডোমার বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ও অটিজম বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান চৌধুরী। অটিজম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ডোমার পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক মনুর সভাপতিত্বে বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোমার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ,উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহিনা শবনম,সহকারী কমিশনার(ভুমি) মনোয়ার হোসেন,উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সব্যসাচী রায়,সাধারন সম্পাদক হাফিজুর রহমান মানিক প্রমূখ।

জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান চৌধুরী বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য এক লাখ টাকা ও শিক্ষার্থী বহনকারী ভ্যান ক্রয়ের জন্য ২০হাজার টাকা প্রদানের ঘোষনা দেন। প্রচন্ড শীতে অটিজম বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীরা যাতে কষ্ট না পায় এজন্য তিনি ডোমার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে মাদৃর কিনে দেয়ার অনুরোধ জানান। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে একটি করে কম্বল বিতরন শেষে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সার্বিক উন্নয়নের আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক।

Please follow and like us: