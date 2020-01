গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার প্রতিনিধিঃ -নীলফামারীর ডোমারে অভ্যন্তরীন আমন চাউল সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার(১৩জানুয়ারী) বিকেলে ৪নং গোডাউনে খাদ্য বিভাগের আয়োজনে অভ্যন্তরীন আমন চাউল সংগ্রহ/২০১৯-২০২০ মৌসুম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডোমার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-জেলা খাদ্য কর্মকর্তা কাজী সাইফুদ্দিন,উপজেলা থাদ্য নিয়ন্ত্রকমাহমুদ হাসান,ডোমার খাদ্য গ্রদাম কর্মকর্তা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান,চিলাহাটী খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা নিত্যানন্দ রায় প্রমূখ। এবারে চুক্তিবদ্ধ মিলারদের কাছ থেকে আমন সিদ্ধচাউল প্রতিকেজি ৩৬টাকা দরে এক হাজার মেট্রিকটন ও ৩৫টাকা দরে ৩ মেট্রিকটন আতপ চাউল সংগ্রহ করবে সরকার। উদ্বোধন শেষে খাদ্য গুদামের শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়।

