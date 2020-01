বাগেরহাটে ঘূর্নিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীকে সার, বীজ ও নগদ অর্থ বিতরণ

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে সোমবার ঘূর্নিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্থ ১৩১০ জন চাষীকে সার, বীজ ও নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এ্যাড.শাহ-ই-আলম বাচ্চু এ কর্মসূচির উদ্ধোধন করেন।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন এ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রঞ্জন চন্দ্র দে। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কৃষি সমপ্রসারণ অফিসার সিফাত আল মারুফ। ঘূর্নিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের রবি ২০১৯-২০ মৌসুমে ভূট্রা,শীত-গ্রীষ্মকালীন মুগ ও সবজি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার ও নগদ অর্থ বিতরণের কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক মোজাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফাহিমা খানম, মোরেলগঞ্জ প্রেস ক্লাব সভাপতি মেহেদী হাসান লিপন, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মাসুম।

সভা শেষ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ৮০০ ভূট্রা , ৩২০ জন মুগ এবং ১৯০ জন চাষীকে সার বীজ ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। #### ######## ছবি সংযুক্ত আছে। ##

