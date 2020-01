ভূঞাপুরে ট্রাক চাপায় এক নারী নিহত

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে ট্রাক চাপায় রাবেয়া (৩৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছে। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে ভূঞাপুর-তারাকান্দি সড়কের তাড়াই নামক স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাবেয়া ডিগ্রীর চর গ্রামের ফরহাদ মিয়ার স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, রাবেয়া ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা যোগে ভূঞাপুর যাওয়ার সময় তাড়াই নামক স্থানে পৌঁছলে ঝাঁকুনিতে সে সড়কের উপর পড়ে যায়। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই রাবেয়া মারা যায়। পুলিশ ট্রাকটি আটক করতে সক্ষম হলেও পালিয়ে যায় চালক।

ভূঞাপুর থানা অফিসার ইনচার্জ মো. রাশিদুল ইসলাম বলেন, রাবেয়ার মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

