মুজিববর্ষ উপলক্ষে কুড়িগ্রামে পরিযায়ী পাখি অবমুক্তকরণ

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-১৩.০১.২০ইং

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে কুড়িগ্রামে পরিযায়ী পাখি অবমুক্তকরণ করা হয়েছে। কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর হাট এলাকা থেকে সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজিম উদ্দিন এবং এসএম রাহাতুল ইসলাম রাহাত-এর নেতৃত্বে রোববার রাতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে রফিকুল ইসলাম (৪০) নামের এক জনকে ৪টি পরিযায়ী পাখি সহ গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার সকালে তাকে ভ্রম্যমান আদালতের মাধ্যমে ৫দিনের জেল দিয়ে কুড়িগ্রাম জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সুলতানা সরোবরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. জিলুফা সুলতানা-এর নেতৃত্বে আটককৃত পরিযায়ী পাখিগুলো অবমুক্তকরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল হাই সরকার, প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাড. আহসান হাবীব নীলু প্রমুখ।

এসময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. জিলুফা সুলতানা বলেন, অতিথি পাখিরা বাইরে থেকে স্বাধীরভাবে বাঁচতে আমাদের দেশে আসে এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। এবং আমরা যারা বাড়িতে খাচায় বিভিন্ন পাখি পুশছি সেটিও অবমুক্ত করার কথা সচেতন করেন তিনি।