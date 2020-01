ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা থেকে অব্যহতি পেলেন ব্যারিস্টার সুমন

নিউজ ডেস্ক: হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ফেসবুকে কটূ’ক্তি করার অভিযোগে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের বিরু’দ্ধে ডিজিটাল নিরাপ’ত্তা আইনে সাই’বার ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা মামলা থেকে অব্যহ’তি দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বরেণ্য আইনজীবী ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে।

রাজধানীর ভাষানটেক থানার পুলিশ আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ব্যারিস্টার সুমনের ফেসবুক থেকে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাই তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহ’তির আবেদন করছি। পরে সাই’বার ট্রাইব্যু’নালের বিচারক আস-শামস জগলুল হোসেন পুলিশের দেয়া প্রতিবেদন গ্রহণ করে ডিজিটাল নিরাপ’ত্তা আইনের মামলা থেকে তাকে অব্যাহ’তি দেন।

রায়ের প্রতিক্রি’য়া জানাতে গিয়ে ব্যারিস্টার সুমন আমেরিকার নিউইয়র্কে তার ফেসবুক পেজ থেকে লাইভে এসে বলেন, ‘আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং যারা মামলাটির তদ’ন্ত করে আমাকে দা’য়মু’ক্তি দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, আমি কখনওই ভিন্ন ধর্মাবল’ম্বী কাউকে কটা’ক্ষ করে কখনও কোন কথা বলিনি বরং আমার সাথে এবং আমার পারিবারিকভাবে হিন্দু ধর্মাবল’ম্বীদের সাথে রয়েছে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। তাই আমাকে একটি ভিন্ন ধর্মের লোকদের মু’খোমু’খি দা’ড় করিয়ে দেওয়ার কারণে আমি অনেক মনোক’ষ্টে ভু’গ’তেছিলাম। কিন্তু আদালতের রায়ের মাধ্যমে আমি দা’য়মু’ক্তি পেয়েছি জেনে অনেক খুশি হয়েছি এবং যারা সব সময় আমার পাশে ছিলেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।