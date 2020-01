বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ২৬ জন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বরিশাল জেলার প্রশাসকের কার্যালয় শূন্য পদে লোক নিয়োগ দেয়া হবে। বরিশাল জেলা প্রশাসক ’অফিস সহায়ক’ পদে মোট ২৬ জনকে নিয়োগ দেবে। এই চাকরিতে বরিশাল জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা শুধু আবেদন করতে পারবেন। পদগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়ই প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি বিস্তারিত দেওয়া হল।

পদের নাম : অফিস সহায়ক

পদ সংখ্যা : ২৬ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল : ৮,২৫০ – ২০,০১০ টাকা।

আবেদনের ঠিকানা : প্রার্থীকে ‘জেলা প্রশাসক কার্যালয়, বরিশাল ’ বরাবর আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময় : ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ।

বিস্তারিত দেখুন বিজ্ঞপ্তিতে…