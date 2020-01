বিপিএল ইতিহাসের সেরা বোলিং মোহাম্মদ আমির

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সাত আসরের ইতিহাসে সেরা বোলিং ফিগার মোহাম্মদ আমিরের। পাকিস্তান সেরা এ পেসার সোমবার রাজশাহী রয়েলসের বিপক্ষে খুলনা টাই’গার্সের হয়ে ৪ ওভারে ১৭ রানে ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬ উইকেট শি’কা’র করেছেন। আমিরের বোলিং নৈপুণ্যে বিপিএল সপ্তম আসরের প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে রাজশাহীকে ২৭ রানে হা’রিয়ে ফাইনাল নি’শ্চিত করল মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বাধীন খুলনা।

দলের জয়ে অবদান রেখে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন মোহাম্মদ আমির। বিপিএলে আমিরের পরই ইনিংস সেরা বোলিং ফিগারের দিক থেকে দ্বিতীয় পজিশনে স্বদেশি মোহাম্মদ সামি। পাকিস্তানের এ তারকা পেসার বিপিএল প্রথম আসর তথা ২০১২ সালে রাজশাহীর হয়ে ঢাকার বিপক্ষে মাত্র ৬ রানে ৫ উইকেট শিকা’রের রেকর্ড গড়েছেন। বিপিএল বেস্ট বোলিং ফিগারে তৃতীয় পজিশনেও পাকিস্তানি বোলার।

চলতি বিপিএলে রাজশাহীর বিপক্ষে মাত্র ৮ রানে ৫ উইকেট শি’কার করেছেন ঢাকা প্লা’টুনের পেসার ওয়াহাব রিয়াজ। বিপিএলে এক ইনিংসে ৫টি করে উইকেট শি’কা’র করেছেন কেভন কুপার, সাকিব আল হাসান, রবি ফ্রাঙ্কলিঙ্ক, হাসান আলী, আফিফ হোসেন, থিসেরা পেরেরা, শফিউল ইসলাম, আবুল হাসান রাজু, তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন ও আল-আমিন হোসেন।