ভারত সফরের জন্য ১৮ সদস্যের শক্তিশালী দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশনে নামবে বাংলাদেশ নারী দল। সেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি।

তবে আসন্ন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবার ভারত সফরে যাবে বাংলাদেশ নারী দল। সেখানে চার দলের টুর্নামেন্ট খেলবে বাংলাদেশ নারী দল। ভারতের ‘এ’, ‘বি’ দল ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে থাকবে থাইল্যান্ড। আসন্ন এই সফরকে সামনে রেখে এবার ১৮ সদস্যের শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। ইন’জুরির কারনে দলে জায়গা হয়নি রোমানার।

বাংলাদেশ নারী দল: সালমা খাতুন (অধিনায়ক), আয়শা রহমান শুকতারা, মুর্শিদা খাতুন, সানজিদা ইসলাম, নিগার সুলতানা জ্যোতি, ফারজানা হক পিংকি, লতা মন্ডল, রিতু মনি, শায়লা শারমিন, ফাহিমা খাতুন, জাহানারা আলম, নাহিদা আক্তার, খাদিজাতুল কুবরা, পান্না ঘোষ, সুরাইয়া আজমিন, রাবেয়া, সোবহানা মোস্তারি।