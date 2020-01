মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর ১টি পদে মোট ৪৯১ জন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2020

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের শূণ্য পদসমূহে সরাসরি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ১টি পদে মোট ৪৯১ জনকে নিয়োগ দেবে। নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি( DNC job circular 2020 ) বিস্তারিত দেওয়া হল। সরকারি বেসরকারি সকল চাকরির খবর সবার আগে পড়তে আমাদের পেজে বিজিট করুন।

পদের নাম : সিপাই

পদ সংখ্যা : ৪৯১ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি বা সমমান পাশ।

বেতন স্কেল : ৯,০০০ – ২১,৮০০ টাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে http://dnc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেন করতে পারবেন।

আবেদন শুরুর সময়: ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন: