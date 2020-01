শাহরিয়ার কবিরের স্ত্রী ডানা কবির আর নেই

নিউজ ডেস্ক : বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও একাত্তরের ঘা’তক দা’লাল নি’র্মূ’ল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের স্ত্রী ডানা কবির আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন।

অ’সুস্থ হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে রোববার ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি মা’রা যান। দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬৮ বছর বয়সী ডানা কবির গত রোববার রাতে রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎ’সাধীন অবস্থায় মা’রা যান। ডানা কবির দীর্ঘদিন ধরে হৃ’দয’ন্ত্র, ফু’স’ফুসের রো’গ ও ডায়া’বেটিসে ভু’গছিলেন।

ডানা কবির সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক প্র’য়াত শাহাদাত চৌধুরীর বোন। শাহরিয়ার কবির ও তার মেয়ে দেশে আসলে ডানা কবিরের জা’নাজা এবং দা’ফন সং’ক্রা’ন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। দেশের বাইরে থাকা শাহরিয়ার কবির ও তার মেয়ে ফিরবেন মঙ্গলবার। বুধবার জোহরের নামাজের পর জা’নাজা শেষে ডানা কবিরকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কর’বস্থানে দা’ফন করা হবে।