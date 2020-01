নবাবগঞ্জে আশুড়ার বিলের বাঁধ কেটে দেয়ায় উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক পুলিশ, র্যাব মোতায়েন

মোঃ মামুনুর রশীদ, রিপোর্ট : দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী আসুড়ার বিলের বাঁধ কেটে দেয়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ ও র্যাব মোতায়েন করা হয়। জানা যায় শেখ রাসেল জাতীয় উদ্যান আশুড়ার বিলে নির্মিত ১৮ লাখ টাকা বরাদ্দে ক্রস ড্যামসহ মাটির বাঁধ নির্মাণ করে (বিএডিসি)।

জুন/২০১৯ সালে ক্রস ড্যাম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য শিবলী সাদিক এমপি।

ক্রস ড্যামসহ বাঁধ নির্মাণ করায় বর্ষা মৌসুমে আশুড়ার বিলে পানি জমে থাকায় প্রাকৃতির সৌন্দর্য ও দেশী প্রজাতির মাছ সংরক্ষন সহ নিরাপদ অভয়াশ্রমে পরিণত হয় এ বিল। এলাকাবাসী জানায় মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে বিল এলাকার শতশত অবৈধ দখলকারীরা পুনরায় বিলের জমি নিজেদের দখলে নিয়ে ধান চাষের

জন্য গভীর রাতে বাঁধের কয়েক স্থানে কেটে দেয়। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুন নাহার প্রশাসন ও পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কেটে দেয়া বাঁধ সংষ্কার করতে থাকেন।এসময় অবৈধ দখলদার শত-শত নারীপুরুষ একজোট বদ্ধ হয়ে ধারালো অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ পুলিশ প্রশাসনকে জিম্মি করে আবারও বাঁধ কেটে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ ও র‌্যাব মোতায়েন করে বাঁধটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।এদিকে উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি শাহিনুর রহমান সবুজ জানান “দুর্বৃত্তরা বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ায় ভাটির দিকে করতোয়া নদীর তীরে শত-শত কৃষকের বপন করা বীজ পানিতে তলিয়ে গেছে।বীজের অভাবে এবারে ঐসব কৃষকের বোরোধান চাষ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি আরো জানান ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা ক্ষতি পুরনের দাবীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট অভিযোগ দিবেন”।উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, হামলা এবং বাঁধ কাটার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।#