নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ১৪তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ১৪তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার (১৫ জানুয়ারি ২০২০২) ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের ভাইস চেয়ারম্যান ও নর্দান ইউনিভার্সিটি বিজনেস এন্ড টেকনোলজি খুলনা, ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনসার আলী।

এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডা: ফজলুল হক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর ডা: এম এ ইউসুফ মিয়া, উপাধ্যক্ষ, নর্দান ইন্টা. মেডিকেল কলেজ।

অনুষ্ঠানের সভাপত্বিত করেন প্রফেসর ডা: শেখ আকবর হোসেন, অধ্যক্ষ, নর্দান ইন্টা. মেডিকেল কলেজ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধান, প্রফেসর, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেন, ‘পৃথিবীর সেরা পেশা ডাক্তারি। একজন ভালো ডাক্তার হয়ে সকল মানুষের সেবা করার জন্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে হবে।’

