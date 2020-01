সারাদেশব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের মানববন্ধন

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশব্যাপী সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাব।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের বকুলতলা চত্বরে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম. এ জলিলের সভাপতিত্বে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২টা থেকে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রানা, সাংবাদিক ইউসুফ আলী, শুভ্র মেহেদী, এম. সুলতান আলম, শাহ্ জামাল, আনোয়ার হোসেন, শোয়েব হোসেন, ফজলে এলাহী মাকাম, জুয়েল রানা, তানভীর আহমেদ হীরা, তানভীর আজাদ মামুন, মাহমুদুল হাসান মুক্তা, টিআইবি কর্মকর্তা অপূর্ব ভট্টাচার্য, রক্তের বন্ধনের সভাপতি আসমাউল আসিফ, নাট্য নীড়ের সাধারণ সম্পাদক সাগর মুখার্জী, উদীচীর গোপাল দে প্রমুখ। এ সময় বক্তারা ডিবিসি নিউজের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সোহেল তালুকদার, ৭১ টিভির খুলনা ব্যুরো চীফ রফিকুদ্দিন পান্নু, যমুনা টিভির চট্রগ্রাম স্টাফ রিপোর্টার শোয়েব রহমান, জামালপুরের শেলু আকন্দসহ সারাদেশে সাংবাদিকদের উপর হামলা ও নির্যাতনকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান। সেই সাথে সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন ও নিরাপত্তার দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে সাংবাদিক ছাড়াও উদীচী, টিআইবি, সনাক, রক্তের বন্ধনসহ বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে একাত্বতা প্রকাশ করেন।

Please follow and like us: