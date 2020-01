আওয়ামী লীগের মিলন মেলায় জনস্রোত

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে চাঁন্দুড়িয়া ইউপি আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ইউপি আওয়ামী লীগের মিলন মেলা আয়োজন করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারী বুধবার আনোয়ার হোসেন দুলালের সঞ্চালনে এবং চাঁন্দুড়িয়া ইউপি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে চাঁন্দুড়িয়া ইউপি আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে চাঁন্দুড়িয়া স্কুল এ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত ইউপি আওয়ামী লীগের মিলন মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী। অন্যান্যদের আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা লীগের সভাপতি মর্জিনা পারভীন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক কামরুজ্জামান চঞ্চল, তানোর উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাদেকুন নবী বাবু চৌধূরী, কাঁকনহাট পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেয়র আব্দুল মজিদ মাস্টার, বাগমারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম সান্টু, মুন্ডুমালা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলর আমির উদ্দিন, কাঁমারগা ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলে রাব্বী ফরহাদ, কলমা ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম স্বপন, পাঁচন্দর ইউপি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, চাঁন্দুড়িয়া ইউপি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, তালন্দ ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, সরনজাই ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক, রিশিকুল ইউপি চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম টুলু, তানোর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম, তানোর পৌর যুবলীগের সভাপতি রাজিব সরকার হিরো, আওয়ামী লীগ নেতা শরীফ খাঁন, নির্বাহী সদস্য সাইদুর রহমান সাঈদ, আতাউর রহমান ছাত্রলীগ নেতা মোর্শেদুল মোমেনিন রিয়াদ ও তানভির রেজাপ্রমূখ। এছাড়াও আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। এদিকে মিলন মেলায় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের ঢল নামে এক পর্যায়ে তা স্মরণকালের সর্ববৃহত জনসভায় রুপ নেয়। অন্যদিকে দিনব্যাপী আয়োজিত মিলন মেলায় সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবীনী নিয়ে আলোচনা, দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ ও বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে আমাদের প্রত্যয় বা শপথ একটিই আর তা হলো আওয়ামী লীগের ক্রটি ও ভেজাল মুক্ত নির্ভেজাল কমিটি গঠন করে আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে একটি আদর্শিক নেতৃত্ব উপহার দিতে চাই যারা কোনো লোভ-লালসায় পথভ্রস্ট হবে না যাদের দিয়ে আগামি ১০০ বছর আওয়ামী লীগের আদর্শিক রাজনীতি করা যায়। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনে তানোর-গোদাগাড়ী উপজেলায় ২০২০ সাল সারা বছর জুড়েই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, খেলা-ধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। #

