জীবনের সার্বিক সফলতার সর্বোত্তম দোয়া

ইসলাম ডেস্ক: প্রতিটি মানুষই জীবনে সফল হতে চায়। এ কারণেই মানুষ সফলতার পেছনে দৌড়াতে থাকে। তবে সফলতা লাভের নিগু’ঢ় রহ’স্যগুলো সব মানুষ জানে না। আবার অনেকে জানলেও সফলতা লাভের নিয়ম বা উপায়গুলো মানে না। ফলে সফলতা লাভের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই কাঙ্ক্ষি’ত সফলতা পায় না।

সফল হতে হলে প্রত্যেককেই মহান আল্লাহর দেখানো পথে যেমন হাঁটতে হবে তেমনি দুনিয়ার সব কাজে সফল হতে আল্লাহর কাছে তাঁরই শেখানো ভাষায় সাহায্য কামনা করতে হবে।

সাহায্য প্রার্থনা ভাষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই দুনিয়ার সব সফলতা লাভে সফল হবে মানুষ। কুরআনুল কারিমের এ আবেদনই মানুষকে সর্বোত্তম সফলতার পথে পরিচালিত করবে, যা বেশি বেশি পড়ার পাশাপাশি এর ওপর আমলও করতে হবে। তবে মুমিন বান্দা সফলতা লাভে সফল হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

উচ্চারণ : ‘রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিও ওয়া আখরিঝনি মুখরাঝা সিদকিও ওয়াঝ্আললি মিল্লাদুংকা সুলত্বানান নাসিরা।’ (সুরা বনি ইসাইল : আয়াত ৮০)

অনুবাদ : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সত্যরূপে প্রবেশ করান এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। আমাকে আপনার কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করুন।’

জীবনে সফলতা পেতে বেশি এ আয়াত পড়ার পাশাপাশি এ আয়াতের বাস্তব আমলে নিজেদের সাজানোর বিকল্প নেই। তবেই সম্ভব ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিসহ যাবতীয় কাজকর্মে সফলতা লাভ করা।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম সফলতা লাভ করতে উল্লেখিত আয়াতের বাস্তব আমল যথাযথ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।