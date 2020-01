তুরস্কের সেই বিশ্বকাপ তারকা এখন যুক্তরাষ্ট্রে উবার চালক

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০০২ সালে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ায় বসা ফুটবল বিশ্বকাপে ফরোয়ার্ড হা’কান শুকুরের নেতৃত্বে চম’ক দেখিয়েছিল তুরস্ক। সেমিফাইনাল খেলেছিলো দলটি। কিন্তু ভাগ্যের মা’রপ্যাঁ’চে এখন সেই ‘অধিনায়ক’ উবার চালকের কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

সম্প্রতি জার্মান সংবাদমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শুকুর কথা বলেছেন নিজের বর্তমান জীবন ও ফুটবল ছাড়ার পরবর্তী সময়ের সং’গ্রাম নিয়ে। খেলা ছাড়ার পর ২০১১ সালে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের জাস্টিস এন্ড ডেভেল্পমেন্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার বছর দুয়েক পর সরকারি দলের সঙ্গে ফেথুল্লাহ গুলেনের মতবিরো’ধের কারণে পার্টি ছেড়ে দেন শুকুর। ২০১৬ সালে ব্য’র্থ সাম’রিক অভ্যু’থানের পর তার বিরুদ্ধে জারি হয় গ্রেফ’তারি পরো’য়ানা। অভিযোগ আনা হয় এই অভ্যু’থানের পেছনে ছিলো শুকুরেরও যোগসাজ’

শুকুর বলেন, ‘আমার স্ত্রীর বুটিক শপে পাথর ছো’ড়া হতো, রাস্তাঘাটে আমার বাচ্চাদের হেন’স্থা করা হতো। আমার যেকোনো মন্ত’ব্যের পর হু’মকি প্রদান করা হতো। আমি যখন চলে এলাম, তারা আমার বাবাকে ব’ন্দী করে এবং আমার সব সম্পত্তি বাজে’য়াপ্ত করে ফেলে। অথচ তারা কেউই বলতে পারেনি অভ্যু’থানে আমার কী ভূমিকা ছিলো। আমি কখনোই বেআইনি কিছু করিনি। আমি বিশ্বা’সঘা’তক কিংবা জ’ঙ্গী নই।’

তিনি আরও বলেন, ‘পৃথিবীর কোথাও আমার কিছুই বাকি নেই। এরদোগান আমার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। আমার বাঁচার স্বাধী’নতা, কথা বলার স্বাধী’নতা, নিজের মত প্রকাশের স্বাধী’নতা, এমনকি কাজ করার স্বাধী’নতাও নিয়ে গেছে।’

মূলত একারণেই দেশান্ত’রী হয়ে এখন উবার চালক তিনি, ‘এরপর আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসি এবং শুরুতে একটা ক্যাফে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে অদ্ভু’ত সব লোকের আনা’গোনা বে’ড়ে যায়। তাই এখন আমি উবারের গাড়ি চালাই এবং বই বিক্রি করি।’