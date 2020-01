শিবগঞ্জ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাহবুবে রফিক স্বপদে বহাল

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিবগঞ্জ ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবে রফিক স্বপদে বহাল হয়েছেন।

১৫ জানুয়ারি বুধবার সকালে অধ্যক্ষ মাহবুবে রফিক দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবে রফিকের যোগদান উপলক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষক বিশ্রামাগারে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব এবিএম আমিনুল হক দুদুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য সামছুল ইসলাম মোল্লা, মজিদ কাজী, জহুরুল ইসলাম। প্রভাষক আব্বাস আলীর পরিচালনায় এসময় আরো বক্তব্য রাখেন বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত ও সহকারী অধ্যাপক অধ্যক্ষ আবু রায়হান, উপাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি সহকারী শিক্ষক ছাইফুল ইসলাম, আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহবুবর রহমান, প্রভাষক ফিরোজ আহম্মেদ, ফনি চন্দ্র মোদক, সোহেল রানা, রেজাউল করিম, মোকলেছুর রহমান, মহাস্থান মাহিসওয়ার ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ওহিদুল আহাদ সোহাগ, মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক তছলিম উদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা আনিছুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, ইসমাইল হোসেন, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা ক্বারী মকবুল হোসেন। মাওলানা মাহবুবে রফিক বলেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ধর্মানুরাগী মরহুম আলহাজ্ব নবীর উদ্দিন সরকার এ এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে দ্বিনী এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করেছেন। তাঁর স্বপ্ন মোতাবেক এই প্রতিষ্ঠানকে উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলে মাদ্রাসাটিতে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ স্থাপন করতে পারি সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। পরে অধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবে রফিক মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ্ব নবীর উদ্দিন সরকার এর কবর জিয়ারত করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার আত্মার মাগফেরাত ও মাদ্রাসার উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

