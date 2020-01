শৈলকুপায় দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে খেলার মাঠেই স্কুলছাত্রের মৃত্যু! একদিনের শোক পালনের ঘোষনা স্কুলের

উমেদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তপ্রাথমিক বিদ্যালয় শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খেলার মাঠে মারা গেছে মিরাজ হোসেন রাফিন (১১) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার উমেদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তপ্রাথমিক বিদ্যালয় শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে ১০০ মিটার ভারসাম্য দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয় রাফিন। এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। মৃত. রাফিন শৈলকুপা উপজেলার ষষ্টিবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। তার শ্রেণি রোলনম্বর ২। সে উপজে’লার পারবর্তী গ্রামের ফারুক মুন্সির ছেলে। রাফিন মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল বলে তার স্কুল শিক্ষকরা জানিয়েছেন। রাফিনের স্কুল শিক্ষকরা জানান, ১০০ মিটার ভারসাম্য দৌড়ে অংশ নেয় রাফিন। এরপর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। সীমানা অ’তিক্রম করার পরপরই হঠাৎ হাটু ভেঙে পড়ে যায় সে। তাকে দ্রুত শৈলকুপা উপজে’লা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে বলে জানান। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক জানিয়েছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। এদিকে স্কুলছাত্র রাফিনের মৃত্যুতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) তার স্কুলে একদিনের শোক পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন উপজে’লা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইদসরাইল হোসেন।