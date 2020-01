সাম্য হত্যা মামলার রায়ে ৩ জনের মৃত্যুদন্ড ও কাউন্সিলর সহ ৮ আসামীর ৫ বছর কারাদন্ড।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

চাঞ্চল্যকর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সরকারের পুত্র আশিকুর রহমান সাম্য (১৪) হত্যা মামলার রায়ে ৩ জনের মৃত্যুদন্ড ও সাবেক কাউন্সিলর সহ ৮ আসামীর প্রত্যেকের ৫ বছর করে কারাদন্ড এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। গত ১৬ জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে ১১টায় গাইবান্ধার জেলা ও দায়রা জজ বিচারক দীলিপ কুমার ভৌমিক এ রায় প্রদান করেন। রায়ে মামলার আসামী শাহরিয়ার সরকার হৃদয়, রকিবুল হাসান সজিব ও মাহমুদুল হাসান জাকির প্রধানকে মৃত্যুদন্ড এবং অপর আসামী সাবেক পৌর কাউন্সিলর জয়নাল আবেদীন সহ ৮ জনকে প্রত্যেকের ৫ বছরের কারাদন্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

উল্লেখ্য ২০১৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হওয়ার পরদিন সকালে গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের বর্ধনকুঠি বটতলা মোড় এলাকার কমিউনিটি সেন্টারের পিছনের একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাম্য’র লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই দিনই পুলিশ ৮ জনকে গ্রেফতার করে। সাম্য গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

ওই ঘটনার পর সাম্য’র বাবা পৌর মেয়র আতাউর রহমান বাদি হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানায় ওই খুনের মূল পরিকল্পনাকারি হিসেবে, সাবেক পৌর কাউন্সিলর জয়নাল আবেদিনসহ ১১ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।