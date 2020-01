অতিথি থেকে উপস্থাপক ফজলে নূর তাপস

ফরিদুর রেজা সাগরের পরিকল্পনায় চ্যানেল আই’র জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘৩০০ সেকেন্ড’র ধারাবাহিকতায় আরও একটি অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটির নাম ‘৩০০০ সেকেন্ড’। এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অংশ নিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়রপ্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেছেন নানান বিষয় নিয়ে। কথার এক পর্যায়ে তিনি উপস্থাপকের আসনেও বসেন। শাহরিয়ার নাজিম জয়ের উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানটিও পরিচালনা করছেন সেহাঙ্গল বিপ্লব।

অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে জয় বলেন, ‘সপ্তাহে একদিন প্রচারিত হবে “৩০০০ সেকেন্ড”। মানুষ চাইলে অল্প সময়েই অনেক কিছু বলতে পারে। অনুষ্ঠানটি দর্শক সানন্দে গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’

‘৩০০০ সেকেন্ড’র প্রথম পর্ব প্রচার হবে শুক্রবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে।