গোবিন্দগঞ্জ উ:স্বা: ক চিকিৎসকরা জীবনের ঝুকি নিয়ে দিচ্ছেন চিকিৎসা সেবা।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ষাটের দশকে নির্মিত ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবকাঠামো এতই জরাজীর্ণ যে প্রতিনিয়ত ছাদ ও দেয়াল ধ্বসে পড়ছে। সামান্য বৃষ্টি হলে সেসব ফুটা দিয়ে পানিও ঝরছে।গত এক যুগধরে চলছে শুধু জোড়াতালি।

এরিমধ্যেই জীবনের ঝুকি নিয়ে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছেন চিকৎসক ও নার্স গন। আর রোগীরাও রোগের দুঃসাহ যন্ত্রনা সহ্য করে আতংক নিয়েই রোগ থেকে নিরাময় পেতে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন।

এই হাসপাতালের অবকাঠামো এতই দুর্বল যে আজ দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মজিদুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করার সময় মাথার উপর ছাদের একটি অংশ ধ্বসে পড়ে।

এ সময় অল্পের জন্য প্রানে রক্ষাপান তিনি। এসময় হাসপাতালের একাউন্টে আঘাত প্রাপ্ত হন,তবে তিনিও প্রানে বেচে যান। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মজিদুল ইসলাম জানান,এই অবকাঠামো এতই ঝুকিপূর্ন যে ব্যবহার অনুপযোগী। এ বিষয়ে অবকাঠামোর বর্ননা, ছবিসহ উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের নিকট চিঠি লেখেছি।

উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ তদন্ত করে এতিপূর্বে হাসপাতালটি ১০০ শয্যায় রুপান্তর করার ঘোষনা দেন। এবং সেই ফাইলটি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের নিকটে আছে। এখনও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে দুর্বল ও ঝুকিপূর্ন ভবনেই জীবনের ঝুকি নিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে হচ্ছে। যে কোন মহুর্তে ঘটতে পারে প্রান হানীর মত দুর্ঘটনা। সচেতন মহল ঘোষনা কৃত ১০০ শয্যার হাসপাতালের অবকাঠামো বাস্তবায়ন করে বড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রক্ষা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

আবু হানিফ মোঃ বায়েজিদ