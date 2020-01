পুনরায় কাছে পেতে পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকা কেন স্বপ্নে আসে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পুরনো প্রেমিক অথবা প্রেমিকাকে স্বপ্ন দেখা নতুন কিছু নয়। আবার এর মানে এই নয়- আপনার অবচেতন মন তাকে পুনরায় কাছে পেতে চাইছে! অথবা আপনি বর্তমান সঙ্গীর ওপর অসন্তুষ্ট।

আপনি যেকোনো বিষয়েই স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু স্বপ্ন যদি অতীত সামনে নিয়ে আসে, তবে ভাবনার বটে! তখন কিছু প্রশ্ন সামনে চলে আসতে পরে। যেমন হঠাৎ তাকে কেন এতদিন পর স্বপ্নে দেখলেন? এই স্বপ্ন কী ইঙ্গিত দিচ্ছে? চলুন কারণগুলো জেনে নেই।

সম্পর্ক ভেঙে যাক, এটি কাম্য নয়। তবু সম্পর্ক ভেঙে যায়। প্রিয় মানুষকে হারিয়ে আমরা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগি। কখনো কখনো এই শোক ঘুমের মধ্যে এসে ধরা দেয়। তখন আমরা তাকে স্বপ্নে দেখি। এর একমাত্র কারণ হতে পারে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার শোক।

আমাদের অসতর্ক মন সবসময় কিছু বিষয়ের মধ্যে ঘুরপাক খায়। হতে পারে ছোটবেলার কোনো ঘটনা। হতে পারে পুরনো সম্পর্ক বা জীবনের এমন কোনো ঘটনা যা আপনাকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে। জটিলতা তৈরি করেছে। অতীতের অনেক ঘটনা বর্তমান জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, প্রথম প্রেমিক বা প্রেমিকা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। বর্তমানে আপনি আরেকটি সম্পর্কে আছেন। হঠাৎ স্বপ্নে দেখলেন, আপনি বর্তমান প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এমন স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা না থাকলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনেকের মতে, আগে আপনি প্রতারিত হয়েছেন বলেই এখন এমন স্বপ্ন দেখছেন। আপনার অবচেতন মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

সম্পর্ক ভেঙে গেলে দুটি মানুষের মাঝে যেমন দূরত্ব বাড়ে, তেমনি ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেয়। এরপর এক সময় আপনার মনে হবে, ব্রেকআপ অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবুও একা থাকার মাঝেই কখনো কখনো আপনি প্রাক্তনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন। এই স্বপ্ন দেখা থেকে শিক্ষা নিতে পারেন, যা আপনাকে নতুন সম্পর্কে জড়াতে সাহায্য করবে।

স্বপ্নে দেখা মানুষ, স্থান ও বিষয়বস্তু অনেকটাই প্রতীকী। এর সঙ্গে বাস্তবের মিল খুব কম পাওয়া যায়। আপনার স্বপ্ন প্রতীকীও হতে পারে, যা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সময় বা কোনো কিছু উপস্থাপন করছে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন- স্বপ্নে আপনার পুরনো প্রেমিক কোন অনুভূতি বা স্মৃতির কথা বলছে? এর জবাব খুঁজুন।

এমন হতে পারে, ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের কারণে মানসিক শান্তি অনুভব করছেন না। আপনি হয়তো সম্পর্ক ভেঙে যাক তা চাননি। কিন্তু সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো হঠাৎ করেই ঘটে। এই পরিস্থিতিতে আপনার মনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আপনি ভিন্ন কিছু বলতে বা করতে চাইতে পারেন। সম্ভবত আপনি এমন কিছু করতে পারেন যা তার কাছে বিরক্তির কারণ ছিল। এমন অবস্থায় অশান্তির অবসান ঘটানোর পথপ্রদর্শক হতে পারে স্বপ্ন। পুরনো প্রেমিককে স্বপ্নে দেখায় আপনি সমাধানের পথ পেয়ে যেতে পারেন। হয়তো এ কারণেই যে আপনাকে দেখা দিচ্ছে।

হতে পারে আপনি বর্তমান সম্পর্কে খুশি। কিন্তু আপনি সম্পর্কে মন থেকে ভিন্ন কিছু চাইছেন। এমন অপূর্ণ কোনো চাহিদা পুরনো প্রেমিক বা প্রেমিকাকে স্বপ্নে দেখার মাধ্যমে আপনার সামনে আসতে পারে। এই চাহিদার কথা সঙ্গীকে বলতে গিয়ে ভুলেও স্বপ্নের কথা বলবেন না।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, এমন অনেকেই তাদের প্রাক্তনকে স্বপ্নে দেখেছেন যারা ইমোশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এমনও হতে পারে, আপনি তাকে ফিরে পেতে চাইছেন। এমন অবস্থায় আপনি তাকে স্বপ্নে দেখলেন। যদি এমন ঘটে তবে কিছু বিষয়ে আত্ম-অনুসন্ধান করতে হবে। জানতে হবে, কেন সম্পর্ক ছিন্ন হলো? আপনাদের মধ্যে সমস্যার কারণ কী ছিল?

স্বপ্নগুলোর অর্থ বুঝবেন যেভাবে

অবচেতন মন স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের পুনরায় জাগিয়ে তোলে। স্বপ্নে মূলত অতীতের কোনো ঘটনার কিছু তথ্য সামনে এনে দেয়, যে জটিলতা থেকে আপনি বের হয়ে আসতে চান। স্বপ্ন আপনাকে অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ঠিকমত বিশ্লেষণ না করলে আপনি হয়তো মূল বিষয়টি বুঝতেই পারবেন না। তাই স্বপ্ন দেখার পর নিজেকে কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারবেন। যেমন-

স্বপ্নে আপনি কী অনুভব করেছেন?

এই অনুভূতি কী নতুন, নাকি পুরোনো? যদি পুরোনো হয়, কখন আপনি প্রথমবার এই অনুভূতি পেয়েছেন?

যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন সেই ব্যক্তি, স্থান অথবা ঘটনা কি আপনার অতীত উপস্থাপন করছে?

যদি কোনো সংখ্যা স্বপ্নে দেখে থাকেন, তবে মনে করার চেষ্টা করুন এই সংখ্যা কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

স্বপ্ন যদি আপনার মন জাগিয়ে তোলে তবে আপনাকে অবশ্যই এর ফলে সামনে আসা ঘটনা, থিম, অনুভূতি এবং ইস্যু বিবেচনায় নিতে হবে। যা আপনার চলার পথে সহায়ক হতে পারে।