বরিশালের ভোটারদের কাছে টানতে আশিক আব্দুল্লাহর ব্যাপক প্রচারণা

বরিশাল ব্যুরো ॥ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিনক্ষন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই প্রচার প্রচারণা জমে উঠছে। নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা।

সিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পর থেকেই তরুন ভোটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেনীপেশার ভোটারদের কাছে টানতে ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও পায়ে হেটে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘিয়ে ভোট প্রার্থনার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। রাজধানী ঢাকার স্থানীয় ভোটার ছাড়াও বিভিন্ন জেলার ঢাকার ভোটারদের কাছে টানতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এক্ষেত্রে ঢাকায় বসবাসরত বরিশালের ভোটারদের কাছে টানতে বরিশালের ভোটার অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী ক্লীন ইমেজের ব্যারিষ্টার ফজলে নুর তাপসের পক্ষে ব্যাপক প্রচারনা চালাচ্ছেন পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন কমিটির আহবায়ক ও বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ এমপির কনিষ্ট পুত্র বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যুবরত্ম খ্যাত সেরনিয়াবাত আশিক আব্দুল্লাহ। ঢাকায় অবস্থানরত আশিক ঘনিষ্ট কর্মীরা জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী বিধিবধান মেনে প্রতিদিনই অক্লান্ত পরিশ্রম করে নৌকার মার্কার প্রার্থী ব্যারিষ্ট্যার ফজলে নুর তাপসের সহধর্মীনি আফরিন তাপসের সাথে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে আসছেন আশিক আব্দুল্লাহ। এক্ষেত্রে বরিশালের ভোটারদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন ঢাকায় অবস্থানরত বরিশালের নেতাকর্মীরা।

Please follow and like us: