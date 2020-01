বরিশালে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগির উদ্বোধণ

বরিশাল ব্যুরো ॥ জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়নের আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পূর্ব শরিফাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিযোগীতার উদ্বোধণ করেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মাহিলাড়া ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলু।

উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার মোঃ বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম মৃধা। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব শরিফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কামাল উদ্দিন আকন, বিল্বগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন, হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল দেবনাথসহ মাহিলাড়া ইউপি সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

